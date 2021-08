Évian-les-Bains Office du tourisme d'Evian Evian-les-Bains, Haute-Savoie Circuit découverte des jardins de l’eau du Pré Curieux Office du tourisme d’Evian Évian-les-Bains Catégories d’évènement: Evian-les-Bains

17 – 19 septembre Circuit découverte des jardins de l’eau du Pré Curieux * Situé en bord de lac, à l’entrée Ouest d’Evian, le Pré Curieux comprend une charmante maison de style colonial datant de 1870 au pied de laquelle s’étend un parc boisé de 3,5 hectares, réhabilité par la paysagiste Laurent Daune (Lucinges). Ce site constitue un lieu unique de découverte des zones humides. Les jardins de l’eau ont obtenu en 2005 le label « Jardin remarquable ». Embarquement et billetterie au kiosque du ponton du Casino, quai baron de Blonay. Départs tous les jours à 9 h 45; 13 h 45 ; 15 h 45 / samedis et dimanches inclus *

Tarifs : adulte: 12,60€ /8,10€ (6-12 ans) / Famille: 36€

Office du tourisme d’Evian Place de la Porte d’Allinges, Évian-les-Bains 74500 Haute-Savoie

+33 (4) 50 75 04 26 https://www.evian-tourisme.com/ Crédits : © Ville d’Évian / Pierre Thiriet D.R. Tarif habituel

