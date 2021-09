Saint-Nazaire Office du Tourisme de Saint-Nazaire Loire-Atlantique, Saint-Nazaire Chemins de patrimoine : centre-ville de Saint-Nazaire Office du Tourisme de Saint-Nazaire Saint-Nazaire Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Chemins de patrimoine : centre-ville de Saint-Nazaire Office du Tourisme de Saint-Nazaire, 18 septembre 2021

18 et 19 septembre Chemins de patrimoine : centre-ville de Saint-Nazaire * Dans une perspective patrimoniale, culturelle et sensible, les habitants ont imaginé trois parcours de découverte en livrets illustrés par la dessinatrice anglaise Emma Burr. En 2017, la municipalité acte la refonte des Conseils de quartiers et des Conseils citoyens en créant les Conseils citoyens de quartiers (CCQ), dont l’organisation et les principes sont les mêmes pour tous les quartiers de la ville (autonomie, indépendance politique, tirage au sort sur liste de volontaires et sur liste électorale). En 2017 – 2021 trois conseils ont travaillé sur les patrimoines. Ils vous proposent de partager leurs découvertes par des circuits de visite. Ils rejoignent ainsi le quartier de Méan-Penhoët qui les avait précédés entre 2014 et 2017. *

samedi 18 septembre – 09h30 à 12h30

samedi 18 septembre – 13h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h30 à 12h30

dimanche 19 septembre – 13h30 à 18h00

Office du Tourisme de Saint-Nazaire 12 boulevard de la légion d'honneur saint-nazaire Saint-Nazaire 44600

