Biarritz d'Histoire en histoires : de la chasse à la baleine à Coco Chanel Office de tourisme – Villa Javalquinto, 18 septembre 2021 10:30, Biarritz Journée du patrimoine 2021 Office de tourisme – Villa Javalquinto. Gratuit|Sur inscription 05 59 22 37 00

18 et 19 septembre Biarritz d’Histoire en histoires : de la chasse à la baleine à Coco Chanel * Découvrez l’histoire de Biarritz ! Ses monuments, son patrimoine, mais aussi ses aspects insolites seront commentés lors de cette visite au coeur de la ville et le long de son littoral. Balade pédestre d’environ 2,5 km de l’Hôtel du Palais au Rocher de la Vierge en passant par la Grande plage, le Port des Pêcheurs. Découvrez l’histoire de la ville autour des thèmes de la chasse à la baleine, des grands couturiers, des têtes couronnées et de la naissance du surf sur la côte biarrote. *

samedi 18 septembre – 10h30 à 12h00

dimanche 19 septembre – 10h30 à 12h00

Gratuit. Réservation obligatoire.

Office de tourisme – Villa Javalquinto Square d’Ixelles, 64200 Biarritz Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques

05 59 22 37 00 https://tourisme.biarritz.fr/

Si la situation actuelle de la villa ne laisse pas imaginer sa position initiale en balcon sur la plage, elle reste un parfait exemple de l’architecture pittoresque du Second Empire. Elle est construite en 1866 par « Don Magnifico », le fameux Marquis de Javalquinto, XIIIe duc d’Osuna, célèbre pour ses titres comme pour ses frasques. Il place sa villa devant l’entrée d’honneur du palais impérial. Javalquinto, à la fois gothique, baroque, florentine ou vénitienne selon le décor des pièces, est aussi un véritable cabinet de curiosités, riche des trésors exotiques amassés par le Grand d’Espagne au gré de mille et un voyages… Mais surtout, elle reste le cœur de la vie mondaine aristocratique et nocturne de la ville ! Devenue mairie de 1924 à 1953, elle abrite désormais l’Office de Tourisme.

