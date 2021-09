Vichy Office de tourisme Vichy Allier, Vichy Belles Villas: Architecture de villégiature Office de tourisme Vichy Vichy Catégories d’évènement: Allier

Vichy

Belles Villas: Architecture de villégiature Office de tourisme Vichy, 18 septembre 2021 11:00, Vichy. Journée du patrimoine 2021 Office de tourisme Vichy. Tarif préférentiel 0470987194

18 et 19 septembre Belles Villas: Architecture de villégiature * Découverte du Chalet de la Compagnie Fermière, la Villa Le Castel, les Cottages Anglais, Le Chalets Napoléon III, le Chalet Moscova. *

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 11h00 à 12h30

Informations et réservations des visites par téléphone ou sur : boutique.vichymonamour.fr/visit

Office de tourisme Vichy 19 Rue du Parc, 03200 Vichy Vichy 03200 Allier Crédits : Vichy Destinations Tarif préférentiel

