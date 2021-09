Vichy Office de tourisme Vichy Allier, Vichy Vichy, capitale de l’état français 40/44 Office de tourisme Vichy Vichy Catégories d’évènement: Allier

Vichy

Vichy, capitale de l’état français 40/44 Office de tourisme Vichy, 18 septembre 2021 14:30, Vichy. Journée du patrimoine 2021 Office de tourisme Vichy. Tarif préférentiel 0470987194

Samedi 18 septembre, 14h30 Vichy, capitale de l’état français 40/44 * Visite de la ville de Vichy et de son histoire durant la Seconde Guerre mondiale. *

samedi 18 septembre – 14h30 à 16h30

*

Informations et réservations des visites par téléphone ou sur : boutique.vichymonamour.fr/visit

Office de tourisme Vichy 19 Rue du Parc, 03200 Vichy Vichy 03200 Allier Crédits : Vichy Destinations Tarif préférentiel

Détails Heure : 14:30 - 16:30 Catégories d’évènement: Allier, Vichy Autres Lieu Office de tourisme Vichy Adresse 19 Rue du Parc, 03200 Vichy Ville Vichy lieuville Office de tourisme Vichy Vichy