Samedi 18 septembre, 10h00 Visite guidée “À la découverte des secrets du Boulou” * Visite guidée au départ de l’office de tourisme et de la Culture à 10h le samedi 18 septembre 2021. Inscription obligatoire à l’office de tourisme : 04 68 87 50 95.

Michel DESMIER-OLIVERES vous guidera au travers des ruelles de cette cellera et vous emmenera dans des endroits encore à découvrir. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

Masque et pass sanitaire obligatoires

Office de tourisme 6 rue Arago 66160, Le Boulou Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales

04 68 87 50 95 http://www.tourisme-leboulou.fr/sejourner/voir-faire/sortir/agenda?listpage=2

