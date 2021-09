Lambesc Office de Tourisme Bouches-du-Rhône, Lambesc Capture ton Patrimoine ! Office de Tourisme Lambesc Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Lambesc

Capture ton Patrimoine ! Office de Tourisme, 18 septembre 2021 09:00, Lambesc. Journée du patrimoine 2021 Office de Tourisme. Gratuit Handicap moteur

18 et 19 septembre Capture ton Patrimoine ! * Quel est le patrimoine que vous souhaitez mettre en lumière à l’occasion des Journées du Patrimoine 2021 ? C’est la question posée aux photographes amateurs en mai dernier. Ils ont eu tout l’été pour réaliser la photo de leur patrimoine en exposition aujourd’hui.

Remise des prix le dimanche 19 septembre à 11h *

samedi 18 septembre – 09h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 15h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 17h00

*

Office de Tourisme 2 avenue de la Résistance Lambesc Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Crédits : Ville de Lambesc Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Lambesc Autres Lieu Office de Tourisme Adresse 2 avenue de la Résistance Lambesc Ville Lambesc lieuville Office de Tourisme Lambesc