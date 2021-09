La Londe-les-Maures Office de tourisme intercommunal La Londe-les-Maures, Var Circuit de découverte de La Londe les Maures en petit train touristique Office de tourisme intercommunal La Londe-les-Maures Catégories d’évènement: La Londe-les-Maures

Var

Circuit de découverte de La Londe les Maures en petit train touristique Office de tourisme intercommunal, 18 septembre 2021 10:30, La Londe-les-Maures
0494015310, bienvenue@mpmtourisme.com

18 et 19 septembre Circuit de découverte de La Londe les Maures en petit train touristique * A l’occasion de l’année européenne du rail, embarquez pour une balade de 45 minutes ponctuée de commentaires et anecdotes audio-scénarisés qui vous plongeront à la découverte l’histoire de la commune. Un tour d’horizon des principaux sites incontournables de notre patrimoine. Départ du port Miramar. *

samedi 18 septembre – 10h30 à 11h30

samedi 18 septembre – 11h30 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h30 à 15h30

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h00

samedi 18 septembre – 17h30 à 18h30

dimanche 19 septembre – 10h30 à 11h30

dimanche 19 septembre – 11h30 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h30 à 15h30

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 17h30 à 18h30

Billet au tarif Amusez-vous de 4,50 à 5 € (4,50 € pour le départ de 10h30 uniquement) en vente auprès de l’office de tourisme. Gratuit pour les moins de 3 ans.

Office de tourisme intercommunal 60 boulevard du Front de Mer, 83250 La Londe les Maures

Office de tourisme intercommunal
Adresse 60 boulevard du Front de Mer, 83250 La Londe les Maures
Ville La Londe-les-Maures