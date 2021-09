Gordes Office de Tourisme Gordes, Vaucluse Découverte de Gordes Office de Tourisme Gordes Catégories d’évènement: Gordes

Découverte de Gordes Office de Tourisme, 18 septembre 2021 16:00, Gordes. Journée du patrimoine 2021 Office de Tourisme. Gratuit|Sur inscription https://www.luberoncoeurdeprovence.com/eboutique-widget/decouverte-de-gordes-jep

Samedi 18 septembre, 16h00 Découverte de Gordes * Perché sur les Monts du Vaucluse, découvrez ce magnifique village de Provence. À travers les ruelles, laissez-vous conter les histoires et les anecdotes du village. Du château au lavoir, en passant par l’église et l’ancienne aumônerie St Jacques, vous découvrirez les multiples facettes d’un village qui accueillit nombres d’artistes dont les rues ont gardé le nom en souvenir. *

samedi 18 septembre – 16h00 à 18h00

Nombre de participants limité à 30 personnes

Office de Tourisme Le Château, 84220 Gordes Gordes 84220 Vaucluse

04 90 72 02 75 http://www.luberoncoeurdeprovence.com Crédits : Ph. Giraud – OT LCDP Gratuit|Sur inscription

Heure : 16:00 - 18:00