Felletin Office de Tourisme Creuse, Felletin Rallye touristique sur le territoire de Creuse Grand Sud Office de Tourisme Felletin Catégories d’évènement: Creuse

Felletin

Rallye touristique sur le territoire de Creuse Grand Sud Office de Tourisme, 18 septembre 2021 10:30, Felletin. Journée du patrimoine 2021 Office de Tourisme. Gratuit

Samedi 18 septembre, 10h30, 14h00 Rallye touristique sur le territoire de Creuse Grand Sud * Le territoire propose une offre plurielle axée sur les thématiques identitaires. Des visites variées autour de la filière laine et tapisserie, de l’architecture, des maçons et de l’histoire locale… Le rallye touristique proposé lors des journées européennes du patrimoine permet une découverte du patrimoine de Creuse Grand Sud et de ses richesses. *

samedi 18 septembre – 10h30 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

Gratuit. Entrée libre.

Office de Tourisme Place Quinault, 23500 Felletin Felletin 23500 Creuse

