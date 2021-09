Néris-les-Bains Office de tourisme et d'animation de néris les bains Allier, Néris-les-Bains Visite guidée de Néris-les-Bains Office de tourisme et d’animation de néris les bains Néris-les-Bains Catégories d’évènement: Allier

Néris-les-Bains

Visite guidée de Néris-les-Bains Office de tourisme et d’animation de néris les bains, 18 septembre 2021 10:00, Néris-les-Bains. Journée du patrimoine 2021 Office de tourisme et d’animation de néris les bains. Gratuit

Samedi 18 septembre, 10h00 Visite guidée de Néris-les-Bains * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

*

Pass sanitaire et port du masque obligatoires.

Office de tourisme et d’animation de néris les bains Boulevard des Arènes – BP 10, 03310 Néris-les-Bains Néris-les-Bains 03310 Allier

https://cibul.s3.amazonaws.com/location2584724.jpg 04 70 03 11 03 http://www.ot-neris-les-bains.fr

À deux pas du théâtre, des parcs et de l’établissement thermal, l’Office de Tourisme de Néris-les-Bains est à votre écoute et vous invite à découvrir la station, son patrimoine, ses 17 hectares des parcs et les autres trésors de la station…

Crédits : ® OTI Néris-les-Bains Gratuit ® OTI Néris-les-Bains

Détails Heure : 10:00 - 12:00 Catégories d’évènement: Allier, Néris-les-Bains Autres Lieu Office de tourisme et d'animation de néris les bains Adresse Boulevard des Arènes - BP 10, 03310 Néris-les-Bains Ville Néris-les-Bains Age maximum 99 lieuville Office de tourisme et d'animation de néris les bains Néris-les-Bains