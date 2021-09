Migennes Office de Tourisme du Migennois Migennes, Yonne Découvrez la mosaïque gallo-romaine de Migennes Office de Tourisme du Migennois Migennes Catégories d’évènement: Migennes

Yonne

Découvrez la mosaïque gallo-romaine de Migennes Office de Tourisme du Migennois, 17 septembre 2021 10:00, Migennes. Journée du patrimoine 2021 Office de Tourisme du Migennois. Gratuit

17 et 18 septembre Découvrez la mosaïque gallo-romaine de Migennes * À cette époque, un riche propriétaire édifie une somptueuse « villa » dans laquelle trône une immense mosaïque polychrome et géométrique de 210 m², l’une des plus vastes de la Gaule du nord.

Plusieurs indices laissent penser que cette villa est vouée au culte chrétien. *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 12h00

vendredi 17 septembre – 13h30 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 13h30 à 18h00

*

Office de Tourisme du Migennois 1 place françois mitterrand 89400 Migennes Migennes 89400 Yonne

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 03 86 80 03 70 https://www.tourisme-migennois.fr https://www.facebook.com/tourisme.migennois/

L’Office de Tourisme du Migennois vous accueille dans les locaux rénovés du mythique cabaret-dancing de l’Escale. L’exposition permanente d’un fragment restauré de la mosaïque gallo-romaine de Migennes y est visible aux heures d’ouverture.

Vitrine touristique et culturelle des 8 communes qui forment son territoire, l’Office s’ouvre également à toute sortes de cultures par le biais de sa salle d’exposition, espace Mitigana, dédiée à des expositions artistiques régionales de qualité.

Location de chambres, location de vélos, visites guidées, billetterie pour les concerts à l’Escale, vente de cartes pêches…

Crédits : OT du Migennois Gratuit OT Migennes

Détails Catégories d’évènement: Migennes, Yonne Autres Lieu Office de Tourisme du Migennois Adresse 1 place françois mitterrand 89400 Migennes Ville Migennes lieuville Office de Tourisme du Migennois Migennes