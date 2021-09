Dieulefit Office de Tourisme Dieulefit, Drôme Visite guidée de la Viale de Dieulefit, de l’église St Pierre et son exposition de patrimoine d’art sacré Office de Tourisme Dieulefit Catégories d’évènement: Dieulefit

Visite guidée de la Viale de Dieulefit, de l’église St Pierre et son exposition de patrimoine d’art sacré Office de Tourisme, 19 septembre 2021 15:00, Dieulefit. Journée du patrimoine 2021 Office de Tourisme. Gratuit|Sur inscription 06 20 08 52 84

Dimanche 19 septembre, 15h00 Visite guidée de la Viale de Dieulefit, de l’église St Pierre et son exposition de patrimoine d’art sacré * Départ de la place devant l’Office de Tourisme pour une déambulation qui vous mènera du bas vers le haut de la Viale, le centre ancien, en passant par la rue Basse, la fontaine du Terron, et le chemin des Boulevards, belle vue sur le village. Nous terminerons par la visite de l’église St Pierre (XVe siècle). Pour les JEP, vous pourrez découvrir l’exposition de patrimoine d’art sacré. *

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h30

Inscription auprès de l’Association Pierres Vives.

Office de Tourisme 1 Place Abbé Magnet, 26220 Dieulefit Dieulefit 26220 Drôme Crédits : ®OTDB Gratuit|Sur inscription

