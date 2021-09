Saint-Florentin Office de Tourisme de Saint-Florentin en Serein et Armance Saint-Florentin, Yonne Visite guidée “Les lieux de pouvoir” à Saint-Florentin Office de Tourisme de Saint-Florentin en Serein et Armance Saint-Florentin Catégories d’évènement: Saint-Florentin

Yonne

Visite guidée "Les lieux de pouvoir" à Saint-Florentin Office de Tourisme de Saint-Florentin en Serein et Armance, 18 septembre 2021 14:30, Saint-Florentin

18 et 19 septembre Visite guidée “Les lieux de pouvoir” à Saint-Florentin * À noter : Rendez-vous à l’Office de Tourisme Serein et Armance

La visite guidée comprend la visite de monuments accessibles par un escalier. *

samedi 18 septembre – 14h30 à 16h00

samedi 18 septembre – 16h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h30 à 16h00

dimanche 19 septembre – 16h30 à 18h00

Pass sanitaire et port du masque obligatoire

Office de Tourisme de Saint-Florentin en Serein et Armance 16 Grande rue 89600 Saint-Florentin Saint-Florentin 89600 Yonne

03 86 35 11 86 http://www.serein-armance.fr Crédits : Office de Tourisme Serein et Armance Gratuit

Lieu Office de Tourisme de Saint-Florentin en Serein et Armance Adresse 16 Grande rue 89600 Saint-Florentin Ville Saint-Florentin