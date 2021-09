Pernes-les-Fontaines Office de Tourisme de Pernes les Fontaines Pernes-les-Fontaines, Vaucluse Les musées de la ville Office de Tourisme de Pernes les Fontaines Pernes-les-Fontaines Catégories d’évènement: Pernes-les-Fontaines

18 et 19 septembre Les musées de la ville * La Maison du Costume Comtadin :

Cet ancien Magasin Drapier de 1860 est resté figé dans le temps et offre au visiteur un aperçu très réaliste des objets et tissus dont se servaient nos aïeules pour confectionner leurs vêtements et plus particulièrement le Costume Comtadin. Maison Fléchier – Musée des Traditions Comtadines :

Venez découvrir dans cet hôtel particulier du XVIIème les secrets des traditions de Noël en Provence, la culture du ver à soie, l’atelier d’un santonnier… Musée Comtadin du Cycle :

Découvrez l’histoire et l’évolution du vélocipède au fil d’une collection remarquable d’une centaine de vélos. Le Musée de la Résistance :

L’occasion de vous informer sur cette période de notre histoire ainsi que de découvrir les valeurs citoyennes et solidaires portées par la Résistance. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h30

Entrée libre, Pass sanitaire

Venez découvrir les 4 musées de notre ville : Musée du Costume Comtadin, Musée des Traditions Comtadines, Musée du Cycle et Musée de la Résistance

