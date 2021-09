Martigues Office de tourisme de Martigues Bouches-du-Rhône, Martigues Visite en bateau de la Côte Bleue Office de tourisme de Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Visite en bateau de la Côte Bleue Office de tourisme de Martigues, 19 septembre 2021 09:30, Martigues. Journée du patrimoine 2021 Office de tourisme de Martigues. Tarif préférentiel|Sur inscription https://www.martigues-tourisme.com/excursions-et-visites-les-balades-en-bateaux/visite-en-bateau-de-la-cote-bleue.html

Dimanche 19 septembre, 09h30 Visite en bateau de la Côte Bleue * Voici une liste des divers paysages que vous aurez l’occasion de voir lors de cette exceptionnelle balade commentée de la Côte Bleue. De la ville de Martigues à la calanque de Niolon, en passant près des côtes de La Couronne, Carry-le-Rouet, La Redonne ou encore Méjean, vous découvrirez la beauté de ce littoral au patrimoine culturel et naturel époustouflant. N’hésitez plus et venez naviguer sur les eaux de ce petit coin de paradis entre terre et mer. Une visite proposée par l’Office de Tourisme de Martigues *

dimanche 19 septembre – 09h30 à 12h30

20€ adulte / 10€ enfant. Sur inscription auprès de l’Office de Tourisme de Martigues

Office de tourisme de Martigues Rond-point de l’hôtel de ville 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône

https://cibul.s3.amazonaws.com/location26678593.jpg 0442423110 http://www.martigues-tourisme.com/ https://facebook.com/martigues.tourisme/

L’Office de tourisme de Martigues est situé sur le quartier de Ferrières à proximité du pôle d’échanges (gare routière), de la galerie de l’Histoire de Martigues, de l’Hôtel de Ville. Les conseillers en séjour apportent du conseil, sont à l’écoute pour des idées visites personnalisées et prennent des réservations pour des visites à l’année afin de promouvoir Martigues, La Venise Provençale.

