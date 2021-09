Martigues Office de tourisme de Martigues Bouches-du-Rhône, Martigues Rand’eau douce en centre-ville de Martigues Office de tourisme de Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Dimanche 19 septembre, 15h00 Rand’eau douce en centre-ville de Martigues * Randonnée pédestre commentée, de 8 km en centre-ville, sur le thème de l’eau, des fontaines, des lavoirs et des puits. Martigues est une ville entourée d’eau qui fût sa principale richesse durant de nombreux siècles, mais cette eau est salée. La ville a longtemps été en pénurie d’eau douce. Nous découvrirons l’histoire des différents points d’eau : fontaines, lavoirs, puits et aqueducs. Une visite proposée par l’Office de Tourisme de Martigues *

dimanche 19 septembre – 15h00 à 18h30

Gratuit sur inscription auprès de l’Office de tourisme de Martigues. Limité à 15 personnes. Prévoir chaussures confortables, chapeau, crème solaire et bouteille d’eau.

Office de tourisme de Martigues Rond-point de l’hôtel de ville 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône

https://cibul.s3.amazonaws.com/location26678593.jpg 0442423110 http://www.martigues-tourisme.com/ https://facebook.com/martigues.tourisme/

L’Office de tourisme de Martigues est situé sur le quartier de Ferrières à proximité du pôle d’échanges (gare routière), de la galerie de l’Histoire de Martigues, de l’Hôtel de Ville. Les conseillers en séjour apportent du conseil, sont à l’écoute pour des idées visites personnalisées et prennent des réservations pour des visites à l’année afin de promouvoir Martigues, La Venise Provençale.

