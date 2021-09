Martigues Office de tourisme de Martigues Bouches-du-Rhône, Martigues Visite en bateau de l’étang de Berre Office de tourisme de Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Visite en bateau de l’étang de Berre Office de tourisme de Martigues, 19 septembre 2021 14:30, Martigues. Journée du patrimoine 2021 Office de tourisme de Martigues. Tarif préférentiel|Sur inscription https://www.martigues-tourisme.com/excursions-et-visites-les-balades-en-bateaux/visite-en-bateau-de-l-etang-de-berre.html

Dimanche 19 septembre, 14h30 Visite en bateau de l’étang de Berre * Avec une vue sur les lagunes, les collines calcaires, les plages, les petits ports et les pinèdes, cette balade sur l’étang de Berre est une expérience à vivre. Outre ces paysages, l’étang en lui-même est un lieu naturel d’une richesse remarquable, notamment dû à sa biodiversité. L’histoire de ce territoire – candidat au patrimoine mondial de l’UNESCO – vous sera racontée par le capitaine du bateau. Cette expérience unique n’attend plus que vous !

Une visite proposée par l’Office de Tourisme de Martigues *

dimanche 19 septembre – 14h30 à 17h00

*

20€ adulte / 10€ enfant. Sur inscription auprès de l’Office de Tourisme de Martigues

Office de tourisme de Martigues Rond-point de l’hôtel de ville 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône

https://cibul.s3.amazonaws.com/location26678593.jpg 0442423110 http://www.martigues-tourisme.com/ https://facebook.com/martigues.tourisme/

L’Office de tourisme de Martigues est situé sur le quartier de Ferrières à proximité du pôle d’échanges (gare routière), de la galerie de l’Histoire de Martigues, de l’Hôtel de Ville. Les conseillers en séjour apportent du conseil, sont à l’écoute pour des idées visites personnalisées et prennent des réservations pour des visites à l’année afin de promouvoir Martigues, La Venise Provençale.

Crédits : @otmartigues / EstelleB Tarif préférentiel|Sur inscription Otmartigues

Détails Heure : 14:30 - 17:00 Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Office de tourisme de Martigues Adresse Rond-point de l'hôtel de ville 13500 Martigues Ville Martigues lieuville Office de tourisme de Martigues Martigues