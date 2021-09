Martigues Office de tourisme de Martigues Bouches-du-Rhône, Martigues Découvrir Martigues par une chasse aux trésors Office de tourisme de Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Découvrir Martigues par une chasse aux trésors Office de tourisme de Martigues, 17 septembre 2021 09:30, Martigues. Journée du patrimoine 2021 Office de tourisme de Martigues. Tarif préférentiel https://www.martigues-tourisme.com/excursions-et-visites-les-balades-ludiques-special-enfant/decouvrir-martigues-par-une-chasse-aux-tresors.html

17 – 19 septembre Découvrir Martigues par une chasse aux trésors * “Dans la Venise provençale, vivaient trois frères pêcheurs. Malgré leur métier difficile, ils étaient toujours de bonne humeur et s’entendaient très bien. Mais un jour, ils eurent une idée… comment dire… qui ne volait pas très haut. Ils voulurent savoir qui était le meilleur… (je vous l’avais dit que ce n’était pas l’idée du siècle…). Et forcément ils finirent par se disputer… (oui forcément…) Si tu trouves le moyen de les réconcilier, non seulement tu gagneras une récompense, mais en plus comme tu auras fait une bonne action cela comptera pour ton karma et ça c’est cool… “ *

vendredi 17 septembre – 09h30 à 17h30

samedi 18 septembre – 09h30 à 17h30

dimanche 19 septembre – 09h30 à 17h30

15€ la box pour toute la famille. En autonomie au départ de l’Office de Tourisme de Martigues

Office de tourisme de Martigues Rond-point de l’hôtel de ville 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône

L’Office de tourisme de Martigues est situé sur le quartier de Ferrières à proximité du pôle d’échanges (gare routière), de la galerie de l’Histoire de Martigues, de l’Hôtel de Ville. Les conseillers en séjour apportent du conseil, sont à l’écoute pour des idées visites personnalisées et prennent des réservations pour des visites à l’année afin de promouvoir Martigues, La Venise Provençale.

