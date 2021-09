Martigues Office de tourisme de Martigues Bouches-du-Rhône, Martigues Randonnée ludique Martigues, parc de Figuerolles Office de tourisme de Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

17 – 19 septembre Randonnée ludique Martigues, parc de Figuerolles * Conçues comme un jeu de piste, les fiches circuits Randoland sont proposées pour trois niveaux : 4/6 ans ; 7/9 ans et + de 10 ans.

Des indices à trouver en observant le patrimoine historique, architectural ou naturel du Grand Parc de Figuerolles. Téléchargez le livret et faites le jeu de piste quand vous le souhaitez.

Livret également en vente à l’Office de Tourisme de Martigues (aux horaires d’ouvertures). *

vendredi 17 septembre – 09h30 à 17h30

samedi 18 septembre – 09h30 à 17h30

dimanche 19 septembre – 09h30 à 17h30

1.95€ en téléchargement / 3€ sur place à l’Office de Tourisme de Martigues

Office de tourisme de Martigues Rond-point de l’hôtel de ville 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône

L’Office de tourisme de Martigues est situé sur le quartier de Ferrières à proximité du pôle d’échanges (gare routière), de la galerie de l’Histoire de Martigues, de l’Hôtel de Ville. Les conseillers en séjour apportent du conseil, sont à l’écoute pour des idées visites personnalisées et prennent des réservations pour des visites à l’année afin de promouvoir Martigues, La Venise Provençale.

