18 et 19 septembre Visite guidée du coeur historique de Saint-Brieuc * La visite commentée vous plonge dans l’histoire ancienne de la cité briochine. Suivez l’évolution de cette fondation monastique en évêché médiéval dans la quartier de la cathédrale Saint-Etienne. Entre monuments sacrés et maisons à pans de bois, votre regard s’attardera sur l’imposante cathédrale forteresse, ses joyaux décoratifs, et les robustes bâtisses aux décors renaissants. Vous y décrypterez leurs façades sculptées, enseignes et ornements, témoignages précieux des savoir-faire bretons. *

samedi 18 septembre – 14h30 à 16h30

dimanche 19 septembre – 14h30 à 16h30

Gratuit – Sur réservation – Maximum 15 personnes

Office de Tourisme de la Baie de Saint-Brieuc 2 quater rue des lycéens martyrs Saint-Brieuc 22000 Côtes-d'Armor

