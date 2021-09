Guérande Office de tourisme de Guérande Guérande, Loire-Atlantique Le trésor de Guérande Office de tourisme de Guérande Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Loire-Atlantique

Le trésor de Guérande Office de tourisme de Guérande, 18 septembre 2021 15:15, Guérande. Journée du patrimoine 2021 Office de tourisme de Guérande. Gratuit 02 40 24 34 44

18 et 19 septembre Le trésor de Guérande * Accompagnés d’un guide venu du Moyen-Âge, petits et grands aventuriers

partent résoudre les énigmes de la cité et trouver le fameux trésor de

Guérande. *

samedi 18 septembre – 15h15 à 16h45

dimanche 19 septembre – 15h15 à 16h45

Office de tourisme de Guérande place du marché au bois 44350 Guerande Guérande 44350 Loire-Atlantique

02 40 24 90 91 Crédits : Le Trésor de Guérande_2017©Office de Tourisme La Baule-Presqu’île de Guérande Gratuit

