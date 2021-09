Guérande Office de tourisme de Guérande Guérande, Loire-Atlantique La chasse aux dragons Office de tourisme de Guérande Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Loire-Atlantique

La chasse aux dragons Office de tourisme de Guérande, 18 septembre 2021 10:30, Guérande. Journée du patrimoine 2021 Office de tourisme de Guérande. Gratuit 02 40 24 34 44

18 et 19 septembre La chasse aux dragons * Avec un chasseur de trésors, pars à la recherche du légendaire dragon caché de Guérande. *

samedi 18 septembre – 10h30 à 11h15

dimanche 19 septembre – 10h30 à 11h15

*

Office de tourisme de Guérande place du marché au bois 44350 Guerande Guérande 44350 Loire-Atlantique

02 40 24 90 91 Crédits : la chasse aux dragons_guérande©Destination Bretagne Plein Sud Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu Office de tourisme de Guérande Adresse place du marché au bois 44350 Guerande Ville Guérande Age minimum 3 Age maximum 6 lieuville Office de tourisme de Guérande Guérande