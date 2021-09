Derval Office de Tourisme de Derval Derval, Loire-Atlantique Nouveau jeu de piste “un trésor lumineux” Office de Tourisme de Derval Derval Catégories d’évènement: Derval

Loire-Atlantique

Nouveau jeu de piste “un trésor lumineux” Office de Tourisme de Derval, 18 septembre 2021 09:30, Derval. Journée du patrimoine 2021 Office de Tourisme de Derval. Gratuit

18 et 19 septembre Nouveau jeu de piste “un trésor lumineux” * Partez à la recherche de l’enluminure au travers d’une visite ludique et culturelle. *

samedi 18 septembre – 09h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 17h00

*

Livret disponible gratuitement à l’Office de Tourisme de Derval et Châteaubriant

Office de Tourisme de Derval 20 place Bon Accueil, 44590 Derval Derval 44590 Loire-Atlantique Crédits : Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Derval, Loire-Atlantique Autres Lieu Office de Tourisme de Derval Adresse 20 place Bon Accueil, 44590 Derval Ville Derval lieuville Office de Tourisme de Derval Derval