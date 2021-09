Collobrières Office de Tourisme de Collobrières Collobrières, Var Visite guidée Office de Tourisme de Collobrières Collobrières Catégories d’évènement: Collobrières

Var

Visite guidée Office de Tourisme de Collobrières, 18 septembre 2021 10:00, Collobrières. Journée du patrimoine 2021 Office de Tourisme de Collobrières. Gratuit 04 94 48 08 00, servicetourisme@collobrieres.fr

Samedi 18 septembre, 10h00, 14h30 Visite guidée * Histoire du village de Collobrières, visite commentée en compagnie d’une guide conférencière. Départ Office du Tourisme. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h30 à 16h30

*

Office de Tourisme de Collobrières 1, bd Caminat 83610 Collobrières Collobrières 83610 Var

https://cibul.s3.amazonaws.com/location54488759.jpg 04 94 48 08 00 https://www.collobrieres.fr

Office de Tourisme de Collobrières

Crédits : @Mélanie Robeau Gratuit @Mairie de Collobrières

Détails Heure : 10:00 - 16:30 Catégories d’évènement: Collobrières, Var Autres Lieu Office de Tourisme de Collobrières Adresse 1, bd Caminat 83610 Collobrières Ville Collobrières lieuville Office de Tourisme de Collobrières Collobrières