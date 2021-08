Cluny Office de Tourisme de Cluny et du Clunisois Cluny, Saône-et-Loire Visite guidée ” La face cachée de Notre-Dame de Cluny” Office de Tourisme de Cluny et du Clunisois Cluny Catégories d’évènement: Cluny

Visite guidée ” La face cachée de Notre-Dame de Cluny” Office de Tourisme de Cluny et du Clunisois, 17 septembre 2021 17:30, Cluny. Journée du patrimoine 2021 Office de Tourisme de Cluny et du Clunisois. Tarif préférentiel

17 et 18 septembre Visite guidée ” La face cachée de Notre-Dame de Cluny” * Votre guide vous attend devant l’Office de Tourisme pour une découverte de l’église Notre-Dame. Admirez les nombreuses sculptures, son architecture du premier gothique.. Elle n’aura plus de secret pour vous ! *

vendredi 17 septembre – 17h30 à 18h30

samedi 18 septembre – 17h30 à 18h30

5€ | Gratuit – 26 ans

Office de Tourisme de Cluny et du Clunisois 6 rue mercière 71250 Cluny Cluny 71250 Saône-et-Loire

03 85 59 05 34 http://www.cluny-tourisme.com Crédits : Office de Tourisme de Cluny Sud Bourgogne Tarif préférentiel

