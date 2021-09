Brignoles Office de tourisme de Brignoles Brignoles, Var Visite guidée “Entre cours et jardins” Office de tourisme de Brignoles Brignoles Catégories d’évènement: Brignoles

Visite guidée "Entre cours et jardins" Office de tourisme de Brignoles, 19 septembre 2021 10:30, Brignoles

Dimanche 19 septembre, 10h30 Visite guidée “Entre cours et jardins” * Parcourrez l’histoire des jardins et des lieux de promenade du XIXème siècle à nos jours avec Audrey Ringot Allègre, guide conférencière. Parcours le long des berges du Caramy, cours Liberté et au jardin Charles Gaou dit « Le Grand jardin ». – Départ devant l’Office de Tourisme – Sur inscription 04 94 86 22 41 / culture@brignoles.fr *

dimanche 19 septembre – 10h30 à 12h00

Office de tourisme de Brignoles Carrefour de l'Europe Brignoles

Crédits : Archives municipales de Brignoles

