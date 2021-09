Châlons-en-Champagne Office de Tourisme Châlons-en-Champagne, Marne Partez à la découverte de Châlons-en-Champagne Office de Tourisme Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

18 et 19 septembre Partez à la découverte de Châlons-en-Champagne * Châlons-en-Champagne, c’est plus de 2000 ans d’histoire. La ville naît au croisement d’une voie romaine, la voie Agrippa, et d’une rivière, la Marne… Conseils, réservation de visites, brochures….

L’Office de Tourisme vous accueille et vous donne toutes les informations nécessaires à la promotion du territoire châlonnais ! À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, nous vous attendons pour vous renseigner sur les trésors à découvrir et les animations à ne pas louper. *

samedi 18 septembre – 09h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h30 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre.

Office de Tourisme 3 quai des Arts, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location77891372.jpg 03 26 65 17 89 https://www.chalons-tourisme.com/preparer/office-de-tourisme/presentation/

Une équipe disponible et souriante vous accueille et vous conseille plus de 330 jours par an pour vous assurer un fantastique séjour ! Nous vous attendons au 3 quai des Arts dans notre jolie maison à pans de bois. De nombreux services vous seront proposés :

• Un espace numérique (ordinateur et tablettes) ainsi qu’un accès à une connexion WIFI gratuite !

• Une boutique/billetterie

• Une salle d’exposition

• Un panneau d’information interactif accessible 24h/24

• Sans oublier nos plus beaux sourires.

©Office de Tourisme ©OT Chalons

