Dimanche 19 septembre, 10h00 Découverte de l’observatoire du lac et du patrimoine * Découverte des oiseaux du lac du Bourget depuis l’observatoire situé dans la zone naturelle protégée du domaine de Buttet.

Des bénévoles passionnés vous feront découvrir la faune présente à l’aide de jumelles et longues-vues. *

dimanche 19 septembre – 10h00 à 17h00

Place limitée à 10 personnes en même temps dans l’observatoire

Observatoire du lac 73370 Le Bourget du Lac Le Bourget-du-Lac 73370 Savoie

Observatoire du sud du lac du Bourget dans la zone protégée du domaine de Buttet

Crédits : FNE Savoie Gratuit FNE Savoie

