Jeu de piste « Le secret d’Urbain » Observatoire de Lyon, 18 septembre 2021 07:00, Saint-Genis-Laval.

Journée du patrimoine 2021 Observatoire de Lyon. Gratuit

18 et 19 septembre

Jeu de piste « Le secret d’Urbain »

Ce jeu s’inspire de faits historiques en lien avec l’histoire de l’observatoire. L’objectif est de venir en aide à Charles André, tout premier directeur de l’observatoire, pour décrypter un message que lui a laissé Urbain Le Verrier, directeur de l’observatoire de Paris. Pour cela, vous devrez résoudre plusieurs énigmes en différents lieux de Saint-Genis-Laval. Tenté par l’aventure ? Imprimez le livret de jeu disponible sur le site internet de l’observatoire ou allez en chercher un exemplaire à la mairie !

samedi 18 septembre – 07h00 à 22h00

dimanche 19 septembre – 07h00 à 22h00

Gratuit, en autonomie dans la ville, consignes et livret de jeu disponibles sur le site internet de l’observatoire



Observatoire de Lyon 9 avenue Charles-André, 69230 Saint-Genis-Laval Saint-Genis-Laval 69230 Favier Métropole de Lyon

https://cibul.s3.amazonaws.com/location17624408.jpg?_ts=1629799565782 04 78 86 83 83 http://observatoire.univ-lyon1.fr

L’Observatoire astronomique de Lyon, fondé en 1878, est situé sur la colline de Saint-Genis-Laval. C’est l’un des 9 observatoires français. Doté de 21 bâtiments et de plus de 40 instruments classés ou inscrits au titre des monuments historiques, il se situe au cœur d’un parc de quatre hectares, riche de 500 arbres et arbustes. Ce lieu, chargé d’histoire, abrite un instrument unique : la lunette équatoriale coudée, dernière au monde dans son état d’origine et actuellement en restauration. L’Observatoire de Lyon abrite le Centre de Recherche en Astrophysique de Lyon, laboratoire de recherche sous tutelle de l’Université Claude Bernard Lyon 1, du CNRS et de l’ENS. Celui-ci allie recherche de pointe en astrophysique et patrimoine scientifique.

Crédits : ®Observatoire de Lyon Gratuit ®Observatoire de Lyon