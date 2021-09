Allauch Notre Dame du Chateau Allauch, Bouches-du-Rhône La Tour Carrée Ouverture et exposition Notre Dame du Chateau Allauch Catégories d’évènement: Allauch

Bouches-du-Rhône

La Tour Carrée Ouverture et exposition Notre Dame du Chateau, 18 septembre 2021 10:00, Allauch. Journée du patrimoine 2021 Notre Dame du Chateau. Gratuit

18 et 19 septembre La Tour Carrée Ouverture et exposition * La Tour Carrée ancienne tour de défense, a été restaurée en 2001. Son ouverture exceptionnelle lors des Journées du Patrimoine vous permettra la visite de l’exposition proposée par Les Ami d’Alau « Le costume provençal allaudien à travers l’ex-voto ». De merveilleuses pièces de costumes anciens sont à y découvrir en résonnance avec les thèmes des ex-votos de Notre Dame du Château. (Cette exposition sera ouverte et inaugurée durant l’Octave du 5 au 12 septembre)

Ouverture de 10h à 12h & de 14h à 18h les samedi et dimanche. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Notre Dame du Chateau Montée Notre Dame du Chateau 13190 Allauch Allauch 13190 Bouches-du-Rhône

