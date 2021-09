Secrets de ND des Anges Notre Dame des Anges, 19 septembre 2021 11:00, Pignans.

Journée du patrimoine 2021 Notre Dame des Anges. Gratuit 04 89 26 03 80

Dimanche 19 septembre, 11h00

Secrets de ND des Anges

*

Terre de légendes et de pèlerinages, Notre-Dame-des-Anges est le point culminant du massif des Maures… Entre plaine et mer, découvrez ce sanctuaire qui domine une remarquable forêt de chênes-lièges, de châtaigniers et de pins maritimes. À l’intérieur de la chapelle, les nombreux ex-voto témoignent d’une solide dévotion qui traverse les siècles… le plus remarquable et le plus ancien d’entre eux étant un crocodile.

Partager l’histoire, le patrimoine et les traditions de nos villages avec une guide conférencière.

*

dimanche 19 septembre – 11h00 à 13h00

*

Places limitées. Inscription obligatoire.



Notre Dame des Anges Notre Dame des Anges 83790 Pignans Pignans 83790 Var

https://cibul.s3.amazonaws.com/location2397668.jpg https://www.coeurduvartourisme.com/component/adirectory/adirectory/item/239-chapelle-notre-dame-des-anges

Perchée sur le deuxième sommet des Maures à 768 m, la chapelle Notre Dame des Anges est un havre de paix pour tous, visiteurs, marcheurs et pèlerins. Par dessus la forêt des Maures composée de châtaigniers, de chênes-lièges et pins maritimes, le panorama se déploie jusqu’à la rade de Toulon.

Cette chapelle fut reconstruite en 1844 et l’autel inauguré le 5 juillet 1853. A l’entrée, se trouve un cloître avec des chambres destinées aux pèlerins. Il date de 1900 et constitue le seul vestige de la tentative d’agrandissement de la chapelle en 1857.

Crédits : OTI Coeur du Var Gratuit OTI Coeur du Var/OL