Nernier – la Perle du Léman- Le Port Nernier, 18 septembre 2021 09:00, Nernier

18 et 19 septembre Nernier – la Perle du Léman- Le Port * Le Port de Nernierr est, et a toujours été, un élément essentiel pour le développement du village.

Le Port de plaisance accueille aujourd’hui 250 bateaux, plusieurs en bois, dont le Calypso, voilier de 1911 classé monument historique en 1991. *

samedi 18 septembre – 09h00 à 22h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 22h00

*

Nernier 74140 Haute-Savoie

Nernier, répertorié “la Perle du Léman”, village médiéval et lacustre, vous accueille avec son charme et quiétude en se visitant à pied.

