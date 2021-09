Nantes Nantes, île Feydeau Loire-Atlantique, Nantes Ile Feydeau : 1 Hall 1 Artiste – Expositions Nantes, île Feydeau Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Ile Feydeau : 1 Hall 1 Artiste – Expositions Nantes, île Feydeau, 19 septembre 2021 10:00, Nantes. Journée du patrimoine 2021 Nantes, île Feydeau. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 10h00 Ile Feydeau : 1 Hall 1 Artiste – Expositions * 1 Hall 1 Artiste – Expositions Nous vous invitons à venir visiter l’île Feydeau librement, de découvrir les 9 batîments ouverts au public, si différents les uns des autres, où 16 artistes exposent leur travail. Au travers de l’ïle Sébastien Bouchard – Sébastien Bouchard à travers les diverses références picturales et la multiplicité des médiums qu’il utilise, essaie à sa manière de dépasser le clivage entre art populaire et art savant. son travail fait référence à la peinture mais aussi aux arts graphiques, à la culture pop, l’art urbain. 09 et 09 bis quai Turenne “cour ovale” Anne-Marie Lacroix Raffy – Céramiste autodidacte, je modèle des êtres d’argile, parfois fragiles, parfois fortes… toujours femmes. J’aime aussi l’univers décoratif des arts de la table où là encore le portrait est présent. Pièces uniques et entièrement faites à la main.

– Céramiste autodidacte, je modèle des êtres d’argile, parfois fragiles, parfois fortes… toujours femmes. J’aime aussi l’univers décoratif des arts de la table où là encore le portrait est présent. Pièces uniques et entièrement faites à la main. Mélanie Abellan – Designer Textile de formation, et après avoir travaillé dans la mode enfantine et le graphisme, je me suis tournée vers l’enseignement des arts plastiques. Période pendant laquelle j’ai retrouvé le besoin de peindre et dessiner, inspirée entre autre par les voyages que j’ai pu réaliser en Asie, pendant ces dernières années alors que je vivais en Chine. 10 quai Turenne / 13 rue Kervégan Marine Teplitxky – Artiste autodidacte, je travaille la sculpture céramique dans mon atelier nantais. Mon travail figuratif traite du vivant et des rapports entre humain, flore et faune.

– Artiste autodidacte, je travaille la sculpture céramique dans mon atelier nantais. Mon travail figuratif traite du vivant et des rapports entre humain, flore et faune. Armen Saakyan 11 quai Turenne / 17 rue Kervégan Elsa Saïsset – Je découvre la gravure en 2004 en parallèle de mes études d’arts plastiques à La Sorbonne. Je produis des estampes simples et précises où la nature tient une place particulière : la montagne, la mer, les marécages dans ce qu’ils nous donnent à voir comme éléments bruts, directs. 11 allée Duguay Trouin / 20 rue Kervégan Mostapha Rouine – Je suis artiste peintre marocain , autodidacte. 12 allée Duguay Trouin / 22 rue Kervégan Rémi Deroure – Sculpteur.

– Sculpteur. Gigi Le Merdy – Artiste bretonne et Celtique, ses œuvres dégagent une réelle personnalité et une maîtrise des couleurs et des tons. Ce sont des créations contemporaines. 16 allée Duguay Trouin / 30 Rue Kervégan “Temple du Goût” Gildas Lescop – Membre NGA et Pavlova, je photographie au carré en amateur de nombreux sujets !

– Membre NGA et Pavlova, je photographie au carré en amateur de nombreux sujets ! Philippe Peaud – Je suis artiste peintre et conteur nantais, je suis issu des Ateliers de la Gobinière pour l’activité de la peinture et j’ai fait partie de Paroles de Marmite pour le conte. J’aime tout particulièrement peindre des visages aux expressions bien marquées. 02 place de la Petite Hollande / 32 rue Kervégan Delmas pascal – Artiste sculpteur je réalise des œuvres ou l’expression et la tension sont mises en avant. Les corps et les visages expriment les tourments de la vie. 03 place de la Petite Hollande Thibault Guilet – Escale dans le passé à travers la réalisation d’une série d’aquarelles de l’Hôtel de la Villestreux, lieu saturé d’Histoire.

– Escale dans le passé à travers la réalisation d’une série d’aquarelles de l’Hôtel de la Villestreux, lieu saturé d’Histoire. Marion Peeters – Illustrations botaniques sur draps anciens.

– Illustrations botaniques sur draps anciens. Nicolas Bernard – En travaillant aussi bien le métal, qu’il ne maîtrise le raki, Bernard Nicolas façonne avec le feu une foule de sculptures, dans une veine expressionniste.

– En travaillant aussi bien le métal, qu’il ne maîtrise le raki, Bernard Nicolas façonne avec le feu une foule de sculptures, dans une veine expressionniste. Jean-François Paitel – Il a réalisé une maquette au 1/100e de l’école de Natation établie sur la Loire à Nantes, depuis la moitié du XIX e siècle jusqu’en 1938.

– Il a réalisé une maquette au 1/100e de l’école de Natation établie sur la Loire à Nantes, depuis la moitié du XIX e siècle jusqu’en 1938. Laddy Bug – Avec des influences street-art, elle peins des visages africains au pinceau, au feutre ou au pochoir, grâce au procédé du pointillisme avec, parfois, des incrustations de tissu africain, le wax.

– Avec des influences street-art, elle peins des visages africains au pinceau, au feutre ou au pochoir, grâce au procédé du pointillisme avec, parfois, des incrustations de tissu africain, le wax. Adeline Wagemann *

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

Plan disponible sur place.

Nantes, île Feydeau 8 quai Turenne, 44000 Nantes Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique Crédits : Wikimedia Commons Gratuit

Détails Heure : 10:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Nantes, île Feydeau Adresse 8 quai Turenne, 44000 Nantes Ville Nantes lieuville Nantes, île Feydeau Nantes