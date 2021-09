Nantes Nantes, île Feydeau Loire-Atlantique, Nantes 1 Hall 1 Artiste – Visite libre Nantes, île Feydeau Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

1 Hall 1 Artiste – Visite libre Nantes, île Feydeau, 19 septembre 2021 10:00, Nantes

Dimanche 19 septembre, 10h00 1 Hall 1 Artiste – Visite libre * 1 Hall 1 Artiste – Visite libre Nous vous invitons à venir visiter l’île Feydeau librement, de flâner sur les quais, d’entrer dans les halls et de passer de rue en rue, de vous perdre et de rencontrer lors de votre visite des musiciens, des artistes, d”écouter de nombreux concerts, de jouer seul ou avec vos enfants,…bref à profiter de tous les plaisir de l’île Feydeau. *

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Plan disponible sur place.

Nantes, île Feydeau 8 quai Turenne, 44000 Nantes

Heure : 10:00 - 18:00