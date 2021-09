Nantes Nantes, île Feydeau Loire-Atlantique, Nantes Ile Feydeau : 1 Hall 1 Artiste – Escape Game Nantes, île Feydeau Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Ile Feydeau : 1 Hall 1 Artiste – Escape Game Nantes, île Feydeau, 19 septembre 2021 10:00, Nantes. Journée du patrimoine 2021 Nantes, île Feydeau. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 10h00 Ile Feydeau : 1 Hall 1 Artiste – Escape Game * 1 Hall 1 Artiste – Escape Game Comme en 2019, la Ligue des Gentlemen vous invite à un nouvel escape game unique pour les journées du Patrimoine 2021 sur l’île Feydeau. Durée jeu : environ 60 minutes.

Départ – devant le 08 quai Turenne *

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

Nantes, île Feydeau 8 quai Turenne, 44000 Nantes Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique Crédits : Wikimedia Commons Gratuit

Détails Heure : 10:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Nantes, île Feydeau Adresse 8 quai Turenne, 44000 Nantes Ville Nantes lieuville Nantes, île Feydeau Nantes