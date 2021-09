Astaffort Music'Halle Astaffort, Lot-et-Garonne Projection : Astaffort, site patrimonial remarquable ? Music’Halle Astaffort Catégories d’évènement: Astaffort

Samedi 18 septembre, 10h00 Projection : Astaffort, site patrimonial remarquable ? * Présentation de l’intérêt et des enjeux de la démarche de protection d’Astaffort. Astaffort est un exemple particulièrement intéressant de cette forme d’habitat groupé médiéval que sont les castra de l’Agenais. Dans le centre ancien, la trame des rues est restée globalement fidèle au tracé moyenâgeux. Majoritairement en pierre calcaire, le bâti comporte de nombreux édifices de qualité. Une mesure de protection permettrait de préserver ce patrimoine des destructions ou des restaurations inadaptées tout en favorisant sa mise en valeur et son évolution. C’est pourquoi, avec l’approbation et le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) et du Ministère de la Culture, une étude a été lancée en vue de délimiter un périmètre de Site Patrimonial Remarquable (SPR) à l’échelle du vieil Astaffort. Bernard Wagon, urbaniste, architecte du patrimoine, et Valerie Rousset, historienne de l’art, archéologue du bâti, nous présentent l’intérêt et les enjeux de la démarche. *

