Paris Muséum national d'histoire naturelle - Jardin des Plantes Paris Animation flash -Le labyrinthe et ses mystères Muséum national d’histoire naturelle – Jardin des Plantes Paris Catégorie d’évènement: Paris

Animation flash -Le labyrinthe et ses mystères Muséum national d’histoire naturelle – Jardin des Plantes, 18 septembre 2021 14:30, Paris. Journée du patrimoine 2021 Muséum national d’histoire naturelle – Jardin des Plantes. Gratuit

18 et 19 septembre Animation flash -Le labyrinthe et ses mystères * Découvrez le Labyrinthe du Jardin des Pantes en visite promenade commentée. En compagnie des animateurs scientifiques présents sur site, venez découvrir le labyrinthe du jardin des Plantes, son histoire et ses curiosités (Gloriette de Buffon, Cèdre du Liban et tombe de Daubenton). *

samedi 18 septembre – 14h30 à 15h30

samedi 18 septembre – 15h30 à 16h30

samedi 18 septembre – 16h30 à 17h30

dimanche 19 septembre – 14h30 à 15h30

dimanche 19 septembre – 15h30 à 16h30

dimanche 19 septembre – 16h30 à 17h30

*

Accès libre dans le respect des règles sanitaires. Rendez-vous devant l’Hotel de Magny.

Muséum national d’histoire naturelle – Jardin des Plantes 38 rue Geoffroy Saint Hilaire 75005 Paris Paris 75005 Paris

https://cibul.s3.amazonaws.com/location93573738.jpg http://www.jardindesplantes.net/

Jardin botanique riche de quatre siècles d’aventures scientifiques, le Jardin des Plantes est le cœur historique du Muséum national d’Histoire naturelle. Chaque jour s’y côtoient des milliers de visiteurs, des centaines de chercheurs et d’étudiants. Dans les nombreux bâtiments qu’il abrite, il héberge l’essentiel des collections naturaliste du Muséum. Unique et multiple, ce lieu extraordinaire est à la fois musée, jardin botanique et zoologique, centre de recherche et université.

Crédits : Gratuit Cabinet de curiosité Bonnier de la Mosson, crédit : Muséum national d’histoire naturelle

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Muséum national d'histoire naturelle - Jardin des Plantes Adresse 38 rue Geoffroy Saint Hilaire 75005 Paris Ville Paris Age minimum 10 Age maximum 99 lieuville Muséum national d'histoire naturelle - Jardin des Plantes Paris