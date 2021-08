Visite et ateliers au muséum Henri-Lecoq Muséum Henri-Lecoq, 18 septembre 2021 14:00, Clermont-Ferrand.

Journée du patrimoine 2021 Muséum Henri-Lecoq. Gratuit

18 et 19 septembre

Visite et ateliers au muséum Henri-Lecoq

*

Musée de sciences installé depuis 1873 en plein cœur de Clermont-Ferrand, au sein de l’ancien hôtel particulier d’Henri Lecoq, pourvu d’un jardin pédagogique et d’agrément, le muséum Henri-Lecoq explore le patrimoine naturel du territoire, animaux, végétaux, roches et fossiles, conserve le patrimoine écrit et interroge le visiteur sur l’histoire des sciences et techniques. Cinq départements le composent : botanique, géologie, zoologie, histoire des sciences et techniques et patrimoine écrit et graphique. Un centre de documentation, riche de plus de 14 000 ouvrages scientifiques et naturalistes est également accessible à la consultation. L’équipe propose chaque année des expositions temporaires, des ateliers, des visites afin de développer le goût des sciences et de sensibiliser chacun à notre environnement naturel.

Moment de découverte, d’apprentissage, d’éveil et d’expérience sensible, la visite du muséum convient à tous les publics.

Samedi et dimanche de 14h à 18h

15 rue Bardoux

Visites libres et ateliers

Gratuit/ tout public / port du masque obligatoire

Accessible sans réservation

Pour plus d’informations : 04 43 76 25 60

*

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

libre



Muséum Henri-Lecoq 15 rue Bardoux, 63000 Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme

https://cibul.s3.amazonaws.com/location93758629.jpg

Crédits : clermontauvergnetourisme Gratuit © Muséum Henri-Lecoq