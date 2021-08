Visite guidée de l’exposition Muséum d’histoire naturelle, 17 septembre 2021 16:00, Le Havre.

Journée du patrimoine 2021 Muséum d'histoire naturelle. Gratuit|Sur inscription

17 et 18 septembre

Visite guidée de l’exposition

Programmation en lien avec l’exposition Australie – Le Havre, l’intimité d’un lien, présentée du 5 juin au 7 novembre au Muséum du Havre.

Embarquez avec nous à bord du Géographe et du Naturaliste aux côtés des savants qui partirent du Havre en 1800 pour explorer l’Australie.

Dessins, aquarelles, taxidermies, objets anciens et contemporains, vidéos, univers sonores : on vous raconte l’histoire d’une expédition scientifique extraordinaire et des liens artistiques et culturels passionnants qu’elle a permis de créer 200 ans plus tard.

vendredi 17 septembre – 16h00 à 17h00

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h00

Sur inscription



Muséum d’histoire naturelle Place du Vieux Marché, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Seine-Maritime

02 35 41 37 28 http://www.museum.lehavre.fr

Expositions temporaires ludiques et interactives pour découvrir les richesses du monde animal, végétal et minéral.

Gratuit|Sur inscription