Découvrez le musée grâce à Appli Visite ! Muséum d’Histoire Naturelle, 18 septembre 2021 14:00, La Rochelle.

Journée du patrimoine 2021 Muséum d’Histoire Naturelle. Gratuit

18 et 19 septembre

Découvrez le musée grâce à Appli Visite !

L’appli visite vous dévoile le musée, ses réserves et bien plus ! Elle est téléchargeable gratuitement.

L’appli visite du Muséum vous guide à travers le parcours des expositions permanentes mais dévoile également quelques pièces de nos réserves et autres trésors de la bibliothèque scientifique.

Téléchargeable gratuitement, elle vous offre une expérience unique de visite enrichie. Si vous n’avez pas de smartphone, des tablettes seront disponibles en prêt.

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre.



Muséum d’Histoire Naturelle 28 rue Albert 1er, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime

https://cibul.s3.amazonaws.com/location96708870.jpg 05 46 51 50 15 http://www.larochelle.fr

Institution scientifique labellisée Musée de France, le Muséum d’histoire naturelle est implanté au cœur de la ville depuis presque deux siècles. Il est à la fois lieu de conservation, de présentation et d’échanges des savoirs.

Professionnels des musées, scientifiques ou simples curieux, le muséum dispose de nombreux outils en vue de satisfaire les plus grandes soif de connaissance. En effet, les 2 300 m² d’exposition offrent un fabuleux voyage au cœur du patrimoine naturel et culturel et permettent de découvrir près de dix mille objets issus des collections naturalistes et ethnographiques rassemblées depuis le XVIIIe siècle.

Ouvert depuis 2007, après d’importants travaux de rénovation, le muséum propose aujourd’hui une muséographie moderne et interactive. La scénographie contemporaine intègre en parfaite harmonie les espaces anciens restaurés et met en valeur le charme et la beauté d’une architecture tricentenaire.

Crédits : ©RaphaëlK/MHNLR Gratuit ©Muséum d’Histoire Naturelle de La Rochelle