Bruniquel, la grotte de l'architecte Muséum d'histoire naturelle de nantes, 18 septembre 2021

18 et 19 septembre Bruniquel, la grotte de l’architecte * Cette exposition, mêlant céramiques et œuvres sur papier, a été inspirée par la plus ancienne construction humaine connue à ce jour : la structure souterraine de Bruniquel. Vieille de 178 500 ans, cette composition de stalagmites sectionnées fût réalisée dans une grotte de la vallée de l’Aveyron par l’homme de Néandertal. Posées sur les tables de minéralogie du muséum, les œuvres évoquent la disposition des stalagmites brisées de Bruniquel et cherchent à dialoguer, par la forme, avec ce curieux message venu de l’aube de l’humanité. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Muséum d'histoire naturelle de nantes square Louis Bruneau, Place de la Monnaie, 44000 Nantes

https://cibul.s3.amazonaws.com/undefined 02 40 41 55 00 http://www.museum.nantes.fr

Le bâtiment correspond à la juxtaposition de deux édifices de période différentes: – une partie construite entre 1821 et 1826 de facture classique qui abrita sucessivement un hôtel de la monnaie, un palais de justice, une école de sciences et une école de commerce avant de devenir partie intégrante du muséum à partir de 1970. – une partie fin XIXe inaugurée en 1875 pour y abriter des collections d’histoire naturelle. L’entrée est surmontée d’un fronton historié, sculpté par Guillaume Grootaers, qui repésente la science éclairant le monde.

