Exposition « ŒUF » : Les derniers jours… pour faire éclore un regard n’ŒUF ! Muséum départemental du Var, 17 septembre 2021 09:00, Toulon.

Journée du patrimoine 2021 Muséum départemental du Var. Gratuit

17 – 19 septembre

Exposition « ŒUF » : Les derniers jours… pour faire éclore un regard n’ŒUF !

L’exposition à succès « ŒUF » fermera ses portes cet automne. Derniers jours pour découvrir la collection Ferry-Blondel de plus de 3000 œufs d’oiseaux, jamais exposée auparavant. Avec une scénographie originale et sensible, l’œuf servira de guide pour plonger dans l’histoire du vivant, explorer la richesse ornithologique du Var, rencontrer les acteurs de sa valorisation scientifique et même ses admirateurs secrets… Retour également à une époque où les dinosaures pondaient des œufs, en complément d’une visite immersive dans le Muséum ainsi que dans le Jardin départemental du Las à la rencontre de nos oiseaux et de la diversité insoupçonnée de leurs œufs. Nous vous proposons enfin de redécouvrir cet objet de notre quotidien avec un regard n’ŒUF et artistique de Dalí à Magritte voire de Caliméro à Harry Potter !

vendredi 17 septembre – 09h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 09h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 18h00

Accès libre sans réservation. Dans le respect des règles sanitaires en vigueur.



Muséum départemental du Var Jardin du Las 737 chemin du Jonquet 83200 Toulon Toulon 83200 Var

Le Var figure parmi les rares départements français à posséder un muséum d’histoire naturelle entièrement consacré à la mise en valeur de son patrimoine biologique et naturaliste. L’enjeu est de sensibiliser le public à la diversité des spécimens issus des différentes sciences de la vie (zoologie, botanique, mycologie) et de la terre (paléontologie, géologie).

