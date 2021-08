Fascinants félins Muséum, 17 septembre 2021 13:30, Auxerre.

Journée du patrimoine 2021 Muséum. Gratuit

17 – 19 septembre

Fascinants félins

Chat, lion, tigre mais aussi puma, caracal, margay… Les félins sont nombreux et variés.

Le Muséum vous invite à découvrir ce groupe animal à travers une exposition temporaire : animaux naturalisés, crânes, jeux, empreintes à toucher, sons…

Découvrez les espèces, leur diversité, leur mode de vie et les menaces qui pèsent sur elles.

Apprenez-en davantage sur les deux félins sauvages de Bourgogne : le lynx et le chat forestier.

vendredi 17 septembre – 13h30 à 17h30

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Muséum 5 boulevard Vauban 89000 Auxerre Auxerre 89000 Yonne

03 86 72 96 40 http://www.auxerre.com

Le Muséum d’Auxerre, Musée de France, conserve près de 140 000 spécimens d’histoire naturelle et propose expositions et animations sur des thématiques scientifiques et environnementales. Autour de quelques pièces rassemblées à l’époque révolutionnaire par le père Laire, les collections se sont enrichies aux XIXème et XXème siècles, notamment sous l’action de la Société des Sciences historiques et naturelles de l’Yonne. Initialement section “histoire naturelle” du Musée départemental, ces collections forment depuis 1980 le Muséum d’Auxerre.

Crédits : Voluprint / Ville d’Auxerre Gratuit