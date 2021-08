Auxerre Muséum Auxerre, Yonne L’art au jardin Muséum Auxerre Catégories d’évènement: Auxerre

Yonne

L’art au jardin Muséum, 17 septembre 2021 08:30, Auxerre. Journée du patrimoine 2021 Muséum. Gratuit

17 – 19 septembre L’art au jardin * Voyage à travers les réserves des musées d’Art et d’Histoire pour découvrir jardins, fleurs et insectes vus par les artistes. Dans le parc, découvrez aussi le Jardin des poètes, une sélection de textes parlant de nature. *

vendredi 17 septembre – 08h30 à 17h30

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Muséum 5 boulevard Vauban 89000 Auxerre Auxerre 89000 Yonne

03 86 72 96 40 http://www.auxerre.com

Le Muséum d’Auxerre, Musée de France, conserve près de 140 000 spécimens d’histoire naturelle et propose expositions et animations sur des thématiques scientifiques et environnementales. Autour de quelques pièces rassemblées à l’époque révolutionnaire par le père Laire, les collections se sont enrichies aux XIXème et XXème siècles, notamment sous l’action de la Société des Sciences historiques et naturelles de l’Yonne. Initialement section “histoire naturelle” du Musée départemental, ces collections forment depuis 1980 le Muséum d’Auxerre.

Crédits : Voluprint / Ville d’Auxerre Gratuit

