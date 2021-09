Modane Muséobar (musée de la frontière) Modane, Savoie Mini exposition ponctuelle “L’inauguration du tunnel il y a 150 ans” Muséobar (musée de la frontière) Modane Catégories d’évènement: Modane

Savoie

Mini exposition ponctuelle "L'inauguration du tunnel il y a 150 ans" Muséobar (musée de la frontière), 18 septembre 2021 10:00, Modane

18 et 19 septembre Mini exposition ponctuelle “L’inauguration du tunnel il y a 150 ans” * En 1871, le tunnel ferroviaire du Fréjus a été inauguré pendant trois jours : les 17, 18 et 19 septembre : il y a, exactement 150 ans !

Pour ces journées européennes du patrimoine, le Museobar vous propose une mini exposition sur ces festivités de 1871 en complément de l’exposition temporaire « L’entrée dans la modernité » qui évoque les conséquences du percement de ce tunnel à Modane. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h30 à 19h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 19h00

Muséobar (musée de la frontière) 42 rue de la République, 73500 Modane, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Modane 73500 Savoie

04 79 59 64 23 http://www.museobar.com

Une ville frontière de montagne au gré des cafés et au son des pianos mécaniques.

Crédits : ©Museobar Modane Gratuit

