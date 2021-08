Cilaos Musée Zafer Lontan Cilaos Cilaos, La Réunion Visite et animations au musée Zafer lontan Musée Zafer Lontan Cilaos Cilaos Catégories d’évènement: Cilaos

La Réunion

Visite et animations au musée Zafer lontan Musée Zafer Lontan Cilaos, 17 septembre 2021 09:00, Cilaos. Journée du patrimoine 2021 Musée Zafer Lontan Cilaos. Gratuit|Sur inscription Handicap moteur 0692036148

17 – 19 septembre Visite et animations au musée Zafer lontan * Zafer lontan proposera pour la journée du 17 septembre dédiée aux scolaires “Levez les yeux” : des animations et visites avec 3 classes de Cilaos (chasse au trésor, dégustation, animation et échange avec les personnes âgées seront au rendez-vous).

Les journées du 18 et 19 septembre seront ouvertes à tous “patrimoine pour tous”

Au programme : animations musicales, diaporama, visite du musée libre et gratuite, initiation à la broderie, à la musique avec un podium participatif, dégustation de “tisane lontan”, “petit déjeuner lontan” seront au menu.

Mais également la présence de personnes âgées afin de transmettre au mieux l’histoire.

L’échange, la transmission, le partage entre chaque génération seront les temps forts de cette manifestation. *

vendredi 17 septembre – 09h00 à 17h30

samedi 18 septembre – 09h00 à 17h30

dimanche 19 septembre – 09h00 à 13h00

Gratuit, réservation recommandée, visite par petit groupe de 6

Musée Zafer Lontan Cilaos 30 b rue saint-louis 97413 Cilaos Cilaos 97413 La Réunion

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 0692036148

Zafer Lontan à été crée en 2010, le début d’un voyage dans le temps, chaque objet gardé dans l’état dégage une histoire, une émotion, un vécu. Nous vous proposons des visites libres où le temps d’un instant on se sent projeté dans le monde de nos grands-parents.

Gratuit|Sur inscription

Catégories d'évènement: Cilaos, La Réunion