Le Mans Musée vert véron de forbonnais Le Mans, Sarthe Visite flash – L'exposition "Sarthe sauvage"

Dimanche 19 septembre, 15h30 Visite flash – L'exposition "Sarthe sauvage" Musée vert véron de forbonnais. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 15h30 Visite flash – L’exposition “Sarthe sauvage” * Des profondes forêts jusqu’à l’environnement urbain de la ville du Mans, cette visite permettra au public la découverte de la biodiversité présente en Sarthe.

Les espèces animales sauvages s’adaptent en effet aux agglomérations. Nous découvrirons également que d’autres espèces ont par contre disparu de notre département et ne sont plus représentées localement comme le loup, le vison d’Europe, le saumon atlantique ou le grand corbeau. *

dimanche 19 septembre – 15h30 à 16h30

Gratuit, sans inscription

Musée vert véron de forbonnais Musée d’Histoire Naturelle du Mans 204, avenue Jean Jaurès, Le Mans, 72100 Le Mans 72000 Sarthe

https://cibul.s3.amazonaws.com/location25286663.jpg 02 43 47 39 94 http://www.lemans.fr Crédits : © Ville du Mans Gratuit

Heure : 15:30 - 16:30