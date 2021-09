Orgon Musée Urgonia Bouches-du-Rhône, Orgon Visite commentée Musée Urgonia Orgon Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Orgon

Visite commentée Musée Urgonia, 19 septembre 2021 10:00, Orgon. Journée du patrimoine 2021 Musée Urgonia. Gratuit urgonia.mediation@orgon.fr, 0490730954

Dimanche 19 septembre, 10h00 Visite commentée * En compagnie d’une archéologue, découvrez le patrimoine défensif, civil et religieux médiéval ainsi que les façades renaissances du village d’Orgon dont le passé historique constitue une lucarne sur l’histoire de la Provence et de la France. *

dimanche 19 septembre – 10h00 à 11h30

*

Inscription obligatoire

Musée Urgonia Chemin des aires 13660 Orgon Orgon 13660 Bouches-du-Rhône

https://cibul.s3.amazonaws.com/location74762749new.jpg 0490730954

Le musée Urgonia se situe dans l’ancienne prison du village. Ce bâtiment chargé d’histoire, reconverti en un lieu culturel, conserve les traces de sa fonction originelle (double barreaudage, graffitis de prisonniers)

Crédits : Musée Urgonia Gratuit

Détails Heure : 10:00 - 11:30 Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Orgon Autres Lieu Musée Urgonia Adresse Chemin des aires 13660 Orgon Ville Orgon Age minimum 8 Age maximum 99 lieuville Musée Urgonia Orgon