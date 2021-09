Orgon Musée Urgonia Bouches-du-Rhône, Orgon Balade contée sur le sentier de la Pierre Musée Urgonia Orgon Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Orgon

Balade contée sur le sentier de la Pierre Musée Urgonia, 18 septembre 2021 Journée du patrimoine 2021

Samedi 18 septembre, 10h00 Balade contée sur le sentier de la Pierre * Cette promenade, réalisée en compagnie d’une conteuse et d’un paléontologue, sera un moment privilégié durant lequel des lectures de contes et des commentaires scientifiques inviteront le public à découvrir les richesses patrimoniales du lieu. Circuit de 2.4 km sans grandes difficultés. Dénivelé de l’ordre de 80m. Manifestation organisée en partenariat avec la Médiathèque. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 11h30

Inscription obligatoire. Prévoir chapeau, lunette de soleil, boisson. Conditions pouvant évoluer en fonction de la crise sanitaire.

Musée Urgonia Chemin des aires 13660 Orgon Orgon 13660 Bouches-du-Rhône

Le musée Urgonia se situe dans l’ancienne prison du village. Ce bâtiment chargé d’histoire, reconverti en un lieu culturel, conserve les traces de sa fonction originelle (double barreaudage, graffitis de prisonniers)

